جوميز يبحث عن بدائل للسعيد فى الزمالك أمام المقاولون

يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، البدائل الأنسب لمركز لاعب الوسط الذى يشغله عبدالله السعيد والذى سيفتقده الفريق أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف.

ويغيب السعيد عن الزمالك في مباراة المقاولون التي تقام مساء غدٍ الإثنين بسبب حصوله على الإنذار الثالث، ما يدفع جوميز للتفكير في البدائل.

وذكر مصدر داخل نادى الزمالك، أن جوميز يُفضل الاستعانة بيوسف أوباما فى مركز اللاعب رقم 10 مع وجود ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا فى الوسط من خلفه.

ويفضل جوميز عدم إجراء تعديلات واسعة على شكل الفريق حتى لا يفقده التناغم، بينما تظهر بعض الحلول الأخرى من بينها الاعتماد على محمد أشرف روقا أساسيا مع منع حرية هجومية أكثر للثنائى دونجا وماهر.