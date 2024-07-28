أحمد بلال يعلن استئناف البناء لعمارات أبو شاهين الجديدة لتسكين 120 أسرة

أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بالمحلة الكبرى؛ عن استئناف العمل في بناء عمارات أبو شاهين الجديدة لتأمين سكن 120 أسرة.

وقال بلال إن هذه العمارات حافظنا بها على حق الأهالي في السكان وحاربنا معهم شبح الطرد، وفي الحقيقة لم نكن نصل لتلك الحظة إلا بتماسك أهالينا في مساكن أبو شاهين وتوحدهم في عز الأزمة.

واستكمل: خلال الفترة الماضية تواصلنا مع كافة الجهات لتسهيل أعمال البناء زي الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات، وطلبنا من محافظ الغربية الاستمرار في صرف مبلغ 1000 جنيه شهريًا لكل أسرة، وذلك بعد تحركنا بتوصية من مجلس النواب عقب مناقشة طلب إحاطة تم تقديمه ومناقشته في لجنة الإدارة المحلية.

ونوه نائب المحلة إلى أنه تم الانتهاء من ترميم 3 عمارات، لتأمين حياة 180 أسرة، وتحسين جودة حياتهم، وجار العمل على ترميم باقي العمارات تباعًا.