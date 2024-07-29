وزير العمل: نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر من رمضان

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن جهود الوزارة بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة، والاستثمار الجاد.

وعقد وزير العمل، لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان”بمقر الجمعية”بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وطلب من “الجمعية” خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج ،خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن “المصريين بالخارج”.

وأكد الوزير أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها ،وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية.

وقال: “نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر”.

ووجه الوزير ، مديرية العمل، بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال ،وأدوات الإنتاج،والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور.

ووجه أيضا إلى تفعيل دور مراكز التدريب المهني ،وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع ،فى فترات محددة ،للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.