طارق عبدالعزيز: زيارة رئيس الإمارات للعلمين تحمل رسائل ودلالات إيجابية مؤثرة على السياحة المصرية

رحب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بالزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى مدينة العلميين، والذي وصل لمطار العلمين الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، مؤكداً بأنها تحمل رسائل ودلالات إيجابية منها دعم أواصر الأخوة بين شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ورسالة دعم للسياحة المصرية والعلمين الذي أصبح قبلة الوفود العربية والأجنبية في مدينة السحر والجمال.

وقال النائب إن المستوى الذي وصلت إليه العلميين بفضل جهود القيادة السياسية واهتمامها بهذه المنطقة الواعدة برهنت على أن مصر دائما في الصدارة وتتبوء مكانة عالمية بين الوجهات السياحية في العالم.

وبيّن عضو مجلس الشيوخ بأن الزيارة ستزيد من معدلات الانشغالات التى أصبحت الفنادق 100% بفضل ما تتمتع به من مناظر خلابة وأمن واستقرار لمسه جميع مرتادي المنطقه الساحلية، داعيًا إلى استغلال هذه الزيارة من ضيف مصر الشيخ محمد بن زايد بالترويج المستحق لما يتمتع به من ثقل سياسي وعالمي كبير.