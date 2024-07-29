” القومية للانفاق” توضح حقيقة هدم جزء من احد مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائى الخفيف

اصدرت الهيئة القومية للانفاق بيانا إعلاميا نفت فيه ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من احد مشروعي (مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائى الخفيف (السلام – العاصمة الادارية) وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعي الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد.

واكدت الهيئة القومية للانفاق أن هذا الخبر عار تماما من الصحةويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.كما توضح الهيئة الحقائق التالية:-

1. تم التخطيط لانشاء المشروعين من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وكبرى المكاتب الاستشارية العالمية ضمن خطة وزارة النقل للتوسع فى مشروعات النقل الاخضر صديق البيئة

2. تم التخطيط لربط العاصمة الادارية بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة شرق مدينة القاهرة كما تم التخطيط لربط خطوط شبكة النقل السككى ذات الجر الكهربائى فى محطات تبادلية يتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب للتيسيرعلى المواطنين ومن اهم هذه المحطات التبادلية محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تبادل الخدمة فيها بين القطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل بعدها يتجه القطار الكهربائي الخفيف في مرحلته الثالثة إلى محطة المحطة المركزية التبادلية للخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بكاتدرائية الميلاد ثم القيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية العالمية ، بينما يتجه مونوريل شرق النيل إلى محطة العدالة مرورا بالحي الحكومي ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية ولقد تم دراسة المشروعين فى نفس الفترة الزمنية وتحت اشراف جهة واحدة وهى الهيئة القومية للانفاق والتى تمتلك خبرة كبيرة في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات النقل ذات الجر الكهربائي ويتم اعداد التصميمات طبقا لاعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الاخرى سواء القائمة أوالجاري تنفيذها والمخططة ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة بشأنها فعلى سبيل المثال فقد تم تنفيذ عدد من كباري السيارات بعد تنفيذ مشروع المونوريل ،

3. تؤكد الهيئة أنه قد روعى أثناء تصميم المسارات للمشروعين نواحى واعتبارات هندسية وفنية في ضوء نتائج دراسات النقل التي يتم اعدادها لتدقيق مسار المشروع.

ولقد تم تحديد نقاط التقاطع بمنتهى الدقة طبقاً للمواصفات العالمية وكذا تحديد المسافة الرأسية بين سكتى القطار الكهربائى الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل (منسوب كمرات المونوريل … ، منسوب مسار القطار الكهربائى الخفيف …) مع الاخذ فى الاعتبار متطلبات التشغيل والأمان حسب المواصفات العالمية

4. قريبا سيرى جمهور المواطنين مرور مونوريل شرق النيل اسفل مسار القطار الكهربائي الخفيف عند البدء في اختبارات التشغيل المونوريل في اكتوبر القادم .