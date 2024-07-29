صوت الشعب يستنكر الإساءة للسيد المسيح والترويج للأفكار الهدامة فى أولمبياد باريس

أعرب حزب صوت الشعب، عن استيائه ورفضه الشديد، لما جاء فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية فى باريس، والذى تضمن السخرية من العقيدة المسيحية، وإساءة للسيد المسيح عليه السلام، وتحطيم للقيم والمعتقدات الإنسانية من خلال الترويج لعبادة الشيطان والشذوذ والتحول الجنسى.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص، الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن الحزب يرفض الإساءة للأديان السماوية، أو المساس بأى نبى من الأنبياء والرسل، مؤكدة أن تجسيد العشاء الأخير فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يتعارض تماما من القيم والمبادئ الإنسانية، ويمثل إهانة وإساءة لمشاعر المسيحيين فى مختلف دول العالم.

وشددت على ضرورة الحفاظ على القيم الإنسانية التى تدعو إلى التضامن والتسامح، وعدم استغلال المناسبات الرياضية العالمية للإساءة للأديان السماوية، والأنبياء والرسل، أو الترويج للأفكار الهدامة التى تتنافى مع الفطرة الإنسانية.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب؛،أن اعتذار اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس عن المشاهد غير اللائقة و المحاكاة الساخرة للعشاء الأخير فى حفل الافتتاح، يعد دليلا قويا وإقرارا بأن الحرية لا تعنى إهانة الأديان السماوية، والأنبياء والرسل، فهم شخصيات مقدسة لا يجوز المساس بها أو السخرية منها، وأكدت في الوقت نفسه على أن حزب صوت الشعب قيادة وأعضاء يدعمون أبطال مصر المشاركين فى جميع الألعاب الفردية والجماعية، من أجل حصد البطولات والميداليات.