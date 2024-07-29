أبو على وأفشة ورضا سليم.. تشكيل الأهلى أمام سيراميكا فى الهجوم

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام سيراميكا التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – الدفاع: رامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد – الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة -الهجوم: وسام أبو على.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسى تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.