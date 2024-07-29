الجدية والتركيز على وجه محمد صلاح فى مران ليفربول

ظهرت ملامح الجدية والتركيز، على وجه قائد منتخب الفراعنة ونجم نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، خلال تدريبات الريدز اليوم “الإثنين”، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول عبر منصة “X” فيديو صور من تدريبات الريدز، استعدادًا للمباراة الودية المرتقبة أمام أرسنال، المقرر إقامتها فجر “الخميس” القادم، كما نشر صور للمصرى محمد صلاح فى المران معلقا عليها: “أصاب الهدف”.

ويستعد ليفربول لمواجهة فريقا أرسنال ومانشستر يونايتد وديا خلال معسكره الحالى في أمريكا على أن يختتم تحضيراته لـ الدورى الإنجليزى فى أنفيلد وسط جماهيره أمام إشبيلية فى أغسطس.

ويبدأ محمد صلاح الموسم الجديد مع ليفربول بمواجهة إبسويتش تاون المحترف ضمن صفوفه المصرى سام مرسى يوم 17 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز على ملعب “بورتمان رود”.

ويخوض النجم المصرى محمد صلاح، موسمه الأخير بقميص ليفربول الإنجليزى، حيث ينتهى عقده الحالى مع الريدز في صيف عام 2025، بعدما قرر النجم المصرى تجاهل عروض الدورى السعودى، واستكمال مسيرته مع العملاق الإنجليزى.

وكان محمد صلاح، قد وصل لصفوف ليفربول، فى صيف عام 2017، قادما من نادى روما الإيطالى، في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

ويواجه محمد صلاح فى موسمه الأخير مع ليفربول الإنجليزى، العديد من التحديات التى يسعى النجم المصرى لتحقيقها خلال الموسم الجديد 2024 – 2025 استعادة لقبى الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى أبطال أوروبا وهداف المسابقتين والمنافسةعلي الكرة الذهبية.