النائب علاء عابد: زيارة رئيس الإمارات لمصر تؤكد عمق العلاقات وتطوير أطر التعاون المشترك

رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، بزيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين مصر والأمارات فضلا عن كونها تمثل أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين.

وقال “عابد”: إن اللقاء تناول مناقشة سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبَين الشقيقَين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري- الإماراتي، من دعامة أساسية؛ لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن مصر والإمارات تبذلان جهود مكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان علي الفلسطينين، لافتا إلى أن مصر لها دور قوي في القضية الفلسطينية وتسعي لفتح ملف القضية الفلسطينية مع الدول الشقيقة من اجل انهاء النزاع داخل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن العلاقات المصرية- الإماراتية قوية وممتدة وتتمتع بقدر كبير من الخصوصية، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر؛ من 1.4 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط) خلال العام المالي 2020- 2021 إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021 – 2022 بزيادة بلغت نسبتها 300.8 ٪، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وحسب الإحصاء سجلت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال عام 2021.