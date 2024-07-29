الزمالك يعود للسقوط أمام ذئاب الجبل فى “دورىNile”

تلقى فريق الزمالك خسارة جديدة فى بطولة الدورى الممتاز، أمام مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية المقاولون محمد سالم ومحمد عنتر، بينما أحرز سيف الدين الجزيرى هدف الزمالك الوحيد.

وفى مباراة اعتمد فيها البرتغالي جوزيه جوميز على تشكيل يضم العديد من العناصر الشابة، لم يستطع الأبيض تحويل أفضليته في الشوط الأول إلى أهداف، ليستقبل هدفاً فى أول 45 دقيقة.

وأهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة خطيرة حيث سدد إيشو مرتين ولكن تصدى الدفاع للأولى، بينما هزت الثانية الشباك من الخارج.

وفى الدقيقة 30 ارتكب رفاعى خطأ قاتلا بإعادة الكرة للخلف ليستغل محمد سالم الفرص وينفرد بمرمى الشناوى ويراوغه ليسدد فى الشباك.

ومع بداية الشوط الثانى حاول الزمالك تصحيح أوضاعه، إلى أن سجل محمد عنتر الهدف الثانى من هجمة مرتدة وتسديدة أرضية فى الشباك، فى الدقيقة 56 من عمر المباراة.

ودفع جوميز بتبديلات على أمل إنقاذ الموقف حيث شارك سامسون أكينيولا ومحمد صلاح زكى وجمال موتيابا، لكن التراجع للدفاع من جانب المقاولون صعّب مهمة شباب الزمالك.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 48 نقطة فى المركز الخامس، أما المقاولون فقد تجددت آماله فى البقاء بالممتاز بوصوله للنقطة 24 ويتقدم للمركز الـ16 بنفس رصيد بلدية المحلة الذي تراجع للمركز الـ17 بفارق الأهداف، كما لعب البلدية مباراة أكثر