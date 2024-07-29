الأهلى يكتسح سيراميكا برباعية من توقيع وسام أبو على وينفرد بصدارة الدورى

فاز فريق النادى الأهلى على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الإثنين”، فى لقاء مؤجل من الجولة 19 ببطولة الدورى، لينفرد بصدارة جدول الترتيب ويقترب خطوة أكثر من التتويج باللقب.

ويدين الأهلى بهذا الفوز لنجمه الفلسطينى وسام أبو على الذى سجل الهدفين الأول والثالث، وصنع الهدف الرابع لعمر كمال عبد الواحد، بينما هز إمام عاشور الشباك بهدف من ركلة جزاء تسبب فيها وسام أبو على أيضا، فى الدقائق 37 و64 و95 و97.

وأحرز الجزائرى أحمد قندوسى الهدف الوحيد لسيراميكا كليوباترا فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ورفع الأهلى رصيده إلى 72 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، ومتفوقا بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة فى المركز الثامن.

سيطر الأهلى على مجريات الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية، حيث لم تكن تسديدات أفشة وإمام عاشور ومروان عطية كافية لهز شباك سيراميكا.

كما ارتبك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا فى أكثر من كرة، وكاد أن يتورط مرتين أمام وسام أبو على وإمام عاشور.

فى المقابل أزعج صديق أوجولا مدافعى الأهلى بانطلاقاته وسدد كرة فوق العارضة، لكنه لم يجد معاونة كافية من زميليه المغربى أحمد بلحاج والجزائرى أحمد قندوسى.

وأنهى الأهلى الشوط الأول متفوقا فى النتيجة، ولكنه استقبل هدفا بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثانى بعد اختراق من أوجولا لمنطقة الجزاء، ليسدد قندوسى الكرة فى شباك محمد الشناوى.

ولم يهنأ فريق سيراميكا بهدفه كثيرا، حيث احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو التى أشارت بوجود عرقلة من سعد سمير لوسام أبو على.

وتوترت أجواء اللقاء وتوقف اللعب لدقائق قبل أن يسدد إمام عاشور الهدف الثانى من ركلة الجزاء، ليتقدم الأهلى مجددا.

حاول مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تنشيط الصفوف بإشراك حسين الشحات وكريم نيدفيد مكان رضا سليم ومحمد مجدى أفشة.

وكاد سيراميكا أن يدرك التعادل بهدف ثان حيث سدد أوجولا كرة أنقذها محمد الشناوى فى الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

ومن ركلة ركنية للأهلي قابلها محمد عبد المنعم بلمسة سريعة بقدمه إلا أن محمد بسام حارس مرمى سيراميكا أنقذها ببراعة.

واستمرت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة حتى سجل الأهلى هدفه الثالث من ركلة حرة سددها وسام أبو على وخدعت محمد بسام فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبعد أقل من دقيقتين مرر وسام أبو على كرة بينية إلى عمر كمال عبد الواحد ليهز الشباك بهدف رابع بعد نزوله بديلا بثوان قليلة.