وزير الإسكان:تعظيم صناعات مواد البناء والمعدات لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

التقى شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، ويضم، سكرتير أول للشؤون الاقتصادية بسفارة اليابان، وممثل مكتب جيكا مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التشييد والبناء، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الشربيني، أهمية تعزيز التعاون مع اليابان، فى توطين صناعة المنتجات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء محلياً، خاصة المنتجات الخاصة بأعمال التشطيبات، والمهمات الكهروميكانيكية، وذلك من أجل تعظيم الاعتماد على المنتج المحلى، وسرعة تنفيذ وإنجاز المشروعات، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية لاستيراد تلك المنتجات من الخارج.

وأشار وزير الإسكان، إلي مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وإمكانية مساهمة الشركات اليابانية فى تصنيع المنتجات المستخدمة فى مشروعات المبادرة محليا، وتعظيم صناعات مواد البناء والمعدات لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى صناعة منتجات مواد البناء صديقة البيئة وتشجيع البناء الأخضر.

ومن جانبه، رحب السفير الياباني بالقاهرة، بتعزيز التعاون مع مصر فى توطين صناعة المنتجات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، مشيراً إلى أنه جار إعداد دراسة بالتعاون بين مؤسسة جايكا اليابانية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمصر، بهدف تطوير البنية التحتية للنقل الحضري اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام، والتكامل مع استخدامات الأراضي في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها.