” الرى”: البدء في “المرحلة الثالثة” من أعمال تأهيل قناطر ادفينا

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر ادفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

وأشار التقرير الى أن قناطر ادفينا تضم 46 فتحة بعرض 8 أمتار/ فتحة ، ويعلوها طريق بعرض 9 أمتار وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض 12 مترا وطول 80 مترا، وقد تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى لمتابعة حالتها واتخاذ أى قرارات بشأنها، وتم الانتهاء من “المرحلة الأولى” لصيانة 30 بوابة علوية ومعالجة فواصل كوبرى القنطرة.

وأضاف التقرير، أن العمل جارى بالمرحلة الثانية بناء على مخرجات الدراسة الهيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القنطرة، والأعمال تتضمن صيانة 16 بوابة و2 ونش موازنات وتدعيم المشاية الخلفية، موضحة انه سيتم البدء قريباً في “المرحلة الثالثة” من أعمال التأهيل بعد اتمام الدراسة الإستشارية للقنطرة والهويس.