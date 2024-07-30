حماة الوطن: حملة “أيد واحدة” تستهدف تقديم الدعم التنموي للأسر الأكثر احتياجًا

أكد المهندس محمد عز الدين، أمين الشباب بحزب حماة الوطن أن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة “إيد واحدة” هي إستمرار لجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة في هذا التوقيت، مشيراً؛ أن المبادرة تمثل أبهي صور العمل المجتمعي ، وهي نتاج للتعاون المثمر بين المجتمع الأهلى ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية

وأوضح “عزالدين” ان مبادرة “إيد واحدة” تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف الى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدى وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتابع قائلاً : أن جهود المجتمع المدني تسير بالتوازي مع جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الإجتماعية خاصة للفئات الأولي بالرعاية، وأصبح التحالف الوطنى وحياة كريمة ذرعا الدولة لتحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بعيدا عن الأداء النمطى الذي عملت به مؤسسات المجتمع المدنى على مدار عقود سابقة، لافتاً إلى أن المجتمع الأهلى الأن يلعب دورا مهما في تقديم الدعم المادي والخدمي فضلا عن التوعية والتثقيف والسعي نحو تمكين المرأة والشباب.

وكان قد أكّد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار حملة «إيد واحدة» التي أطلقها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري في ثاني أيامها، مؤكّدا أنَّها مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.