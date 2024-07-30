عضو خارجية البرلمان: زيارة بن زايد للعلمين توطيد للعلاقات المصرية الإماراتية

أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تاريخية نظرا لأنها تأتي في وقت غاية في الأهمية، كما أنها تعد توطيدا للعلاقات بين مصر والإمارات.

وأوضح النائب أن هذه الزيارة لقضاء الإجازة السنوية لرئيس دولة الإمارات على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر منه لقطاع السياحة المصري وكذلك تأكيداً منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب او من كل أنحاء العالم”.

وأكد أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.وقد كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت إلى الاعتراف بها فور إعلانها، ودعمتها دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية منذ ذلك التاريخ.