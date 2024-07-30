السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات محمد عامر رئيس الهيئة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط كالتالي:-

أولاً : خط القاهرة / أسوان والعكس:

– إعتباراً من 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 160 القاهرة / الأقصر ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى

– إعتباراً من 2 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 159 الأقصر / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد و الاسكندرية / بورسعيد و بورسعيد/ سوهاج والعكس:

– إعتباراً من 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 955 القاهرة / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 945 القاهرة / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 1 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 590/ 591 بورسعيد / الاسكندرية ليتكون من9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 2 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 570/ 571 بورسعيد / الاسكندرية ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 2 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 572/ 573 الإسكندرية / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 2 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 588/ 589 الإسكندرية / بورسعيد ليتكون من9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 2 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 956 بورسعيد / القاهرة ليتكون من9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 3 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 186 بورسعيد / سوهاج ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 4 / 8 / 2024تعديل تركيب قطار 185 سوهاج / بورسعيد ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

– إعتباراً من 5 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 952 بورسعيد / القاهرة ليتكون من9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .