محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الثاني لبحث مشاكل المواطنين

في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، عقد أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الثاني بمدينة الخانكة لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين بمدينتي الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى شكاوى وطلبات عدد كبير من المواطنين بمدينتي الخانكة وشبين القناطر، والتي تركزت حول عدة قضايا، أبرزها توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض المناطق.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكداً على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة ودقة تنفيذ توجيهاته، كما تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ بشكل فوري

واستمع المحافظ الي طلبات المواطنين والتي من بينها ادخال مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الوزير خلف قسم شرطة الخانكة حيث وجه المحافظ بمخاطبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بادراج المنطقة في خطه العام المقبل كما وجه عطيه بتوعيه اهالي المنطقة بسرعة التقدم بإجراءات التصالح لكون المنطقة خارج الحيز العمراني.

وتابع المحافظ اللقاء بحل مشكله مواطن تقدم بطلب ادخال الصرف الصحي لعزبة الطبالين التابعة لكفر الشوبك بشبين القناطر حيث أكد مسئولي الجهاز أن المنطقة مخدومة بشبكات انحدار وتم مخاطبة شركة المياه.

كما وافق المحافظ علي اجراء عملية جراحيه لاحد المواطنين بمدينة الخانكة علي نفقة التأمين الصحي حيث تواصل المحافظ مع مدير التأمين الصحي ووجه بالاهتمام بالمريض ومتابعة اجراءات العملية الجراحية له حتي يتماثل الشفاء.

كما بحث المحافظ مع المواطنين علي عدد من طلبات التصالح علي مخالفات البناء ووجه باصدار شهادات بيانات لهم كلا علي حسب حالته واستيفاء أوراقه.

جاء ذلك اللقاء تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

جدير بالذكر أن ايمن عطيه محافظ القليوبية، قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم حيث سيتم اسبوعيا مقابله 30 مواطن طبقا لاولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون اماكن عقد اللقاءات بالمحافظه كالاتى بنها لمراكز ومدن(بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن(احياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن(الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).