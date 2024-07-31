تأجيل الحكم فى قضية مستحقات باتشيكو لدى الزمالك لجلسة 31 أكتوبر

قررت محكمة التحكيم الرياضى، اليوم “الأربعاء”، تأجيل الحكم فى قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل.

وكتب المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أحمد سالم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “أخطرت اليوم محكمة التحكيم الرياضى نادى الزمالك بمد أجل الحكم فى الاستئناف المقدم من جايمى باتشيكو مدرب الزمالك السابق إلى يوم 31 اكتوبر2024، مد أجل الحكم يعطى للمحكمة الحق فى إصدار الحكم فى أى وقت حتى يوم 31 اكتوبر2024”.

وفشلت محاولات الزمالك فى التواصل مع باتشيكو خلال الفترة الماضية لتسوية مستحقاته، تجنبا لإيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة، والبالغة 450 ألف دولار، بعد رحيله عن الفريق عام 2021.