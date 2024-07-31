بسبب مباراة الأهلى.. رابطة الأندية تفرض عقوبات على سيراميكا كليوباترا

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 19 فى بطولة “دورىNile”، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالى :-

توقيع غرامة مالية على النادى الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق فى بداية الشوط الثانى من المباراة، ما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثانى.

توقيع غرامة مالية على المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لما بدر منه فى المؤتمر الصحفي.

إيقاف خالد عبدالنبى أحمد الجرحاوى المدير الإدارى لنادى سيراميكا كليوباترا لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك للطرد بعد المباراة للأعتراض على الحكم.

توقيع غرامة مالية على نادى سيراميكا كليوباترا قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب الأعتراض الجماعى من الجهاز الفنى والإدارى على حكم المباراة مما أدى إلى تعطيل المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق فى بداية الشوط الثانى من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثانى.

توقيع غرامة مالية على معتز البطاوى المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا وقيمتها 100 ألف جنيه وذلك للتحريض على سحب الفريق.