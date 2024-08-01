وزير العمل يلتقى رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصرالصناعي لبحث سبل التعاون المشترك

التقى محمد جبران وزير العمل ،المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعي وتم تقديم خريطة الاحتياجات الوظيفية من خلال المجمع في مشروعات عمال مصر الصناعية وذلك لعرضها فى نشرة الوظائف،و بحث سبل التعاون في مجال توفير فرص عمل في الداخل والخارج.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الأفكار التى تساهم في توفير فرص العمل مؤكداً تقديم كافة التسيهلات التى تدعم ذلك من خلال خطط مدروسة ومراجعة شاملة لكل الاجراءات التى توفر فرص العمل للشباب في كل محافظات مصر وتوفر لهم حياة كريمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.