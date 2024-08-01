وزارة العمل: جولة تفقدية لمتابعة سير العمل لخدمة المواطنين بمنطقة عمل حلوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمنطقة عمل حلوان ، والمكاتب التابعة لها (علاقات العمل ، والتفتيش ، والسلامة والصحة المهنية ) ، والاستماع إلى معوقات العمل لموظفي المنطقة ، ومناقشة حلها لتنفيذ خطة الوزارة في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتقديم خدمات جماهيرية متميزة تساعد في انجاز الاعمال فى سهولة ويسر ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية بدأتها المديرية على المكاتب والأجهزة التابعة لها ، للاطمئنان على عملية تقديم الخدمات للمواطنين أبناء المحافظة فى مختلف ملفات العمل ، وتفعيل دور تلك الأجهزة فى تنفيذ خطط وزارة العمل وسياستها باعتبارها واحدة من أبرز أذرع الوزارة ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع .

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود إيماناً بأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، والتعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص ، وأضاف مدير المديرية ، أنه رافقه خلال الجولة محمود صقر وصفاء ربيع من المكتب الفنى بالمديرية ، كما وجه الموظفين بالاستمرار فى تطوير الأداء وتيسير الإجراءات ، وإنجاز المعاملات اليومية بما يوفر الوقت والجهد للتيسير على المواطنين ، ويسهم فى تحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، بالإضافة لضرورة مراجعة الإجراءات بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة ..