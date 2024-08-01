وزارة العمل: مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة “سلامتك تهمنا” بمحافظة الإسكندرية، وذلك بشركة بروميتيون تاير ايجيبت بالعامرية، بحضور ممثلي أكثر من 40 شركة، وأكثر من 150 من أصحاب الشركات ومن العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة بالاسكندرية تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ، المبادرة تضمنت محاضرات علمية حول تصاريح العمل وأهميتها ، ولجان السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي للسلامة ودور كل منهم في منع الحوادث والإصابات ، ونظام إدارة السلامة ، وأنواع المخاطر في بيئة العمل والتشريعات المنظمة لعمل فريق السلامة ، وذلك فى إطار الدور المنوط بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والإدارات التابعة لها بالمحافظات والذى يساهم فى حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية في تقريره للوزارة ، أن فعاليات المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات والإدارات التابعة ، ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، ويحقق المكاسب للطرفين ، ومتابعة ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ،لمواجهة أي حوادث ، وأضاف وكيل المديرية أن المبادرة شهدت مشاركة المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، والتي أكدت في كلمتها على الدور الذي تقوم به مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من أنشطة مختلفة على مستوى الجمهورية ، كما أكدت على الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج ، كما ألقى وكيل المديرية كلمة خلال المبادرة أوضح فيها الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والانشطة المختلفة بمحافظة الإسكندرية ..

كما أضاف وكيل المديرية أن المبادرة تضمنت محاضرات علمية ، حيث القى المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول تصاريح العمل حيث وضح مفهوم تصاريح العمل والغرض من تصاريح العمل وأهميتها وكيفية التجهيز لتصاريح العمل وأنواع تصاريح العمل وما هي الاحتياطات العامة التي يجب اتباعها عند إصدار تصاريح العمل، وما الحالات التي يتم الغاء فيها تصاريح العمل ، كما قامت المهندسة رجاء حسين من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالقاء المحاضرة الثانية عن لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة ودور كل منهم في منع الحوادث والإصابات ونظام إدارة السلامة ، وكذلك قامت كلا من المهندس شرين يونس مدير إدارة السلامة بالاسكندرية ، والمهندسة مروة فرج مدير مكتب العامرية بالقاء المحاضرة الثالثة عن المخاطر في بيئة العمل والتشريعات ، كما شهدت المبادرة حضور المهندس محمد صلاح مدير السلامة والصحة المهنية بشركة بروميتيون بالعامرية ، والذي تحدث عن دور السلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحفاظ على العمال والمنشأة وزيادة الإنتاج ..