بعد ترحيب كولر برحيله.. الأهلى يترقب عروض جديدة لشراء بيرسى تاو

يترقب مسئولو النادى الأهلي وصول عروض جديدة للتعاقد مع جناح الفريق بيرسى تاو، فى ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفنى فى رحيل اللاعب الجنوب أفريقي والتعاقد مع جناح جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ومنح كولر إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق بيرسى تاو ولا يحبذ بقاؤه من أجل إفساح المجال للتعاقد مع جناح أجنبي جديد، لاسيما مع تراجع مستوى اللاعب الفني فى الفترة الأخيرة وعدم وجود تأثير له مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويبتعد بيرسي تاو عن المشاركة بشكل أساسى مع الأهلى منذ عودته من الإصابة بسبب تراجع مستواه وغيابه عن التركيز فى المباريات الأخيرة لفريقه.

واستقر المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر، فى حال حسم درع الدورى رقم 44 بشكل رسمي مبكرا، لمنحهم الراحة الكافية، فى ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالى وخاصة فى آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.