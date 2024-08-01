مهاجم مودرن سبورت ينافس فيصل على تدعيم هجوم الأهلى

دخل مهاجم فريق نادى مودرن سبورت أحمد عاطف، دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الميركاتو الصيفى، وذلك بعد تألقه خلال الموسم الحالى رفقة ناديه وبات من أبرز اللاعبين فى الدورى المصرى بالموسم الحالى.

ودخل اللاعب أحمد عاطف، فى منافسة مع لاعب البنك الأهلى أسامة فيصل، لاختيار أحدهما من أجل تدعيم خط هجوم الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى، فى ظل رغبة مسئولى القلعة الحمراء فى ضم مهاجم محلى مع وسام أبو على إضافة إلى المهاجم الأجنبى المتوقع التعاقد معه فى الصيف الحالى.