” عاشور”: تفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المُستدامة بالدولة

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم المعرض التعليمي لمُؤسسة أخبار اليوم، الذي يقام على مدار يومين بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال جولته التفقدية، أشاد الوزير بالتنوع الذي تشهده أجنحة المعرض هذا العام، والذي يعكس حجم التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، والذي تحقق بفضل الدعم غير المحدود الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يُعطي فرصة للطلاب المُقبلين على المرحلة الجامعية وذويهم من أولياء الأمور للتعرف على مُختلف البرامج التعليمية، والتخصصات المتنوعة التي تُقدمها الجامعات هذا العام، والتي يُقارب عددها 108 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، فضلًا عن أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد العليا.

وثَمّن الوزير دور مُؤسسة أخبار اليوم الرائد في نشر الوعي والثقافة، وفتح قنوات المعرفة، من خلال هذا المعرض الذي يعكس ما شهده قطاع التعليم العالي من طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، ويقدم صورة مُشرفة لمُختلف المسارات التعليمية التي تم استحداثها في قطاع التعليم العالي، وبخاصة مسار التعليم التكنولوجي والتقني، فضلًا عن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والتي أصبحت رافدًا من روافد التعليم العالي في مصر، وساهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، من خلال استيعاب زيادة الطلب على الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر.

ودعا الوزير الطلاب المُقبلين على الحياة الجامعية وذَويهم إلى الاستفادة من كافة الخدمات التوجيهية والإرشادية التي توفرها أجنحة الجامعات المشاركة بالمعرض؛ للتعرف على مُختلف البرامج الجديدة والمُتميزة، والتي تم تصميمها لتُناسب مُتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مُؤكدًا أن كل طالب مُقبل على الحياة الجامعية سيجد ما يُناسب رغباته التعليمية واهتماماته الدراسية في هذه البرامج.

وأكد الدكتور أيمن عاشور استمرار جهود الوزارة لتحقيق مزيد من التقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر؛ بما يحقق لها الريادة في المنطقة العربية وإفريقيا ويحفظ لها ما حققته من مكانة مرموقة في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية، وهذا ما يُؤكده التقدم الملحوظ في أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمُستويات النشر الدولي، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المُستدامة بالدولة.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح مفصل من السادة رؤساء الجامعات والمعاهد المشاركة بالمعرض عن أبرز التخصصات الدراسية، وما تم استحداثه من برامج تواكب المعايير الدولية، وتفي باحتياجات سوق العمل، وكذلك البرامج البينية التي تجمع أكثر من تخصص.

وعلى هامش المعرض، أقيمت ندوة بعنوان “قضايا التعليم وكل ما تريد معرفته عن مكتب التنسيق” بحضور الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم والمُشرف العام على المعرض.