برلماني: المصارحة والمواجهة مبادىء الحكومة الجديدة نحو التقدم وحل الأزمات

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن الحكومة الجديدة تسير بخطوات ثابتة نحو مزيد من التقدم والإنجازات في كافة الملفات، وهناك ملفات أنجزتها الحكومة في وقت قصير عقب موافقة البرلمان على منح الثقة لها مما يؤكد الجدية في التعامل مع المشكلات ومنها إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال.

كما أن رفع المعاناة عن المواطن من أولويات الحكومة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك شفافية ومصارحة من رئيس الوزراء في التعامل مع الأزمات التي تواجهها الدولة لإنهاء الأزمات وخاصة في الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، قائلًا: إن ارتفاع الأسعار قضية عالمية تأثرت بها معظم الدول نظرًا للأحداث التي شهدتها المنطقة بداية من أزمة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى الحرب علي غزة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تبنت سياسة المكاشفة والشفافية أمام المواطن، موضحًا أنه لأول مرة يعلن رئيس الوزراء بنفسه خلال مؤتمرات صحفية على الهواء على مرأى ومسمع الجميع بأن المشكلات والأزمات التي تواجهها الدولة وكيفية مواجهتها وخلال مدد زمنية محددة ويتحدث بنفسه عن المشكلات ويرد على أسئلة المواطنين لطمأنة المصريين ويكشف التحديات والإنجازات.

وشدد النائب على أن هذه السياسة التي تتبنها الدولة في هذه المرحلة تعد بداية حقيقية للمرحلة الثانية من الجمهورية الجديدة والتي تتسم بالشفافية والديمقراطية والمصارحة.