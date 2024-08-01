ذئاب الجبل يتعادل إيجابيا مع سيراميكا كليوباترا فى “دورىNile”

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، والتى انتهت منذ قليل من مساء اليوم “الخميس”، فى الجولة الـ 32 من الدورى الممتاز “دورىNile”.

وسجل فريق سيراميكا كليوباترا هدف التقدم عن طريق لاعبه جون إيبوكا فى الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفى الشوط الثانى، أدرك جواكيام أوجيرا هدف التعادل لفريق المقاولون العرب فى الدقيقة 47 من عمر المباراة، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 45 فى المركز السابع، فيما وصل رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 فى المركز السابع عشر وقبل الأخير.