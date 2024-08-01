“المارد الأحمر” يتخطى البنك الأهلى بفوز مُثير ويُغرد بصدارة الدورى

فاز فريق النادى الأهلى على نظيره فريق البنك الأهلى فى الجولة 32 من منافسات الدورى الممتاز “دورىNile” بهدف نظيف.

تمكن حامل اللقب من تحقيق انتصارًا هامًا وحصد 3 نقاط ثمينة فى مشواره للتتويج بالنسخة الحالية من بطولة الدورى.

قاد نجم الأهلى وسام أبو على، الفريق للفوز بتسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول.

شهدت المباراة محاولات عديدة من جانب الأهلى لتسجيل أهداف أخرى، لكنها لم تنتهِ في الشباك.

وفى الدقيقة “90+2″، أحرز كريم بامبو هدف التعادل للبنك الأهلى، لكن عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو وألغاه بداعى التسلل.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المارد الأحمر من النقاط إلى 75 نقطة، مؤكدا جدارته بصدارة جدول ترتيب مسابقة “دورىNile”، وبفارق 5 نقاط عن فريق بيراميدز ثانى الترتيب، ويتبقى لحامل اللقب لقاءين مؤجلين.

فيما تجمد رصيد فريق البنك الأهلى عند 34 نقطة فى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.