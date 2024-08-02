وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة  

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، ومناقشة موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، وذلك فى إطار التعاون والتكامل بين جهات الدولة لتحقيق مصلحة المواطنين.

وأشار الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لأهالينا بمحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات، موضحاً أنه تم وجار تنفيذ 32288 وحدة سكنية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بمحورى منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه سيتم التعاون الكامل مع وزارة الإسكان لتذليل العقبات وتوفير احتياجات أهالى المحافظة من الوحدات السكنية، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية، متوجهاً بالشكر الجزيل للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، على الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

واتفق وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، خلال اللقاء على طرح الحلول لمشكلات تم طرحها لعدد من المواطنين، إضافة إلى مراجعة كل الموضوعات المعروضة من نواب بورسعيد بشأن المشروعات بالمحافظة.