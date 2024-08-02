تعليم القليوبية : اجتماع عاجل بشأن استعدادات مدارس التأسيس العسكري لاستقبال العام الدراسي الجديد

تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف ومعالى، محافظ القليوبية أيمن عطية؛ اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مع اللواء أركان حرب عبدالناصر عراقى قائد قطاع مدارس التأسيس العسكرى بالقليوبية والعقيد أركان حرب محمد طلبه (المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية ) للوقوف علي تجهيزات واستعدادات المدارس الثانوى العام العسكري والمدارس الفنية للتأسيس العسكري العاملة وكذا المدارس الفنية التى ستنضم للتأسيس العسكري العام الجديد لاستقبال العام الدراسي 2024 / 2025 .

وفى بداية الاجتماع رحبت سماح إبراهيم بالحضور وتم مناقشة مجموعة من النقاط الهامة بخصوص المدارس الثانوى العام العسكري والمدارس الفنية للتأسيس العسكري،كما استعرض الاجتماع جهود تنفيذ الصيانات العاجلة والبسيطة بالمدارس على مستوى المحافظة، وسرعة تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

كما أكد قائد قطاع المدارس الفنية للتأسيس العسكري على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.