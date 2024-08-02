“الإسكان “: زيادة معدلات الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات بمدينة العبور

قام كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العبور الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ولا سيما المشروعات القومية، ومنها المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، ومرافق وطرق الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها والشريط الخدمي، وذلك بحضور الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة العبور الجديدة، ومسئولى الجهاز، والمشروعات.

وناقش مسئولو الإسكان خلال الزيارة، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بالمدينة، ومنها مشروعات مرافق وإسكان، وخدمات، وغيرها.

ثم استهل كمال بهجات، ومرافقوه، الجولة الميدانية بالتوجه إلى الحي الـ16، والذي يضم 433 عمارة بها (10392) وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، للوقوف على مستوى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات، وأعمال الطرق، وما تم تنفيذه من أعمال لطبقة الأسفلت بالطرق المحيطة بالعمارات، وأماكن انتظار السيارات، وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

كما تم المرور على مشروع عدَّاية الدفع النفقي الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315 مم لتمرير المياه إلى الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم، بجانب متابعة إنشاء غرفة محابس 500/250مم لتغذية الشريط الخدمي، للربط بشبكة المياه الداخلية المغذية للمناطق التي يتم التقنين بها.

وفي نهاية الجولة، تفقد كمال بهجات، أعمال المرافق بمنطقة الأمل ومنها أعمال الطرق تمهيداً لتسليم قطع الأراضي قريبا للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم .

وأصدر مساعد نائب رئيس الهيئة، تعليماتٍ للشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية مع تكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال في موعدها .