تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع عمر فرج

قطع النادى الأهلى شوطاً كبيراً للحصول على خدمات الفلسطينى عمر فرج لاعب نادى أيك سولنا السويدى خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بعدما شهدت المفاوضات بين مسئولو القلعة الحمراء واللاعب والنادى السويدى إتفاق شبه تام حول جميع الخطوط العريضة.

ورحّب اللاعب الفلسطينى بالعرض الأهلاوى، وفضّله عن عروض كثيرة وصلته مؤخراً من أندية عربية وأوروبية من بلجكيا وسويسرا خاصة فى ظل النجاح الواضح الذى حققه مواطنه وسام أبو على مع الأهلى منذ انتقاله له فى يناير الماضى قادماً من نادى سيريس السويدى.

وأشارت مصادر إلى أن الأهلى اتفق مع النادى السويدى على المقابل المالى الذي لن يكون مُبالغ فيه ولن يزيد عن مليون و500 ألف دولار، وخلال الأيام المقبلة، والتى ستشهد وضع الرتوش النهائية على صفقة عمر فرج الذى يتمتع بقدرات فنية وبدنية كبيرة فى الناحية الهجومية.