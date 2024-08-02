تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبى أمام باراجواى فى ربع نهائى أولمبياد باريس

يواجه منتخب مصر الأوليمبى نظيره منتخب باراجواى، اليوم “الجمعة”، في مباراة من العيار الثقيل، في مدينة مارسيليا، في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وكان منتخب مصر قد اختتم منافسات دور المجموعات فى أولمبياد باريس بتحقيق فوز هام على إسبانيا بهدفين دون رد.

وعن تشكيل منتخب مصر الأوليمبى المتوقع أمام إسبانيا، فسيكون كالتالى:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد الننى، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.