بأداء مبهر.. المغرب إلى نصف نهائى أولمبياد باريس على حساب المنتخب الأميركى

نجح منتخب “أسودالأطلسى” اليوم “الجمعة”، فى الوصول نصف نهائى منافسات كرة القدم رجال بأولمبياد باريس بعد فوز كبير على الولايات المتحدة بأربعة أهداف دون رد.

وقدم المنتخب المغربى أداءا مبهرا طوال شوطى المباراة ونجحوا فى فرض أسلوب لعبهم على الفريق الأميركى.

وسجل سفيان رحيمى هدف اللقاء الأول فى الدقيقة 29 من ضربة جزاء، معلنا بذلك عن هدفه الخامس فى الأولمبياد فى رقم قياسى عربى وأفريقى، كما أصبح أول لعب فى تاريخ الأولمبياد يسجل فى 4 مباريات متتالية.

وفى الدقيقة 63 من عمر المباراة، أضاف إلياس أخوماش الهدف الثانى للأسود بعد ما انقض على عرضية متقنة جاءت من الجهة اليسرى، ليحولها ببراعة فى المرمى.

وانطلق ظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بكرة مرتدة من الجهة اليمنى فى الدقيقة 70 ليودعها بسهولة بيساره فى الشباك الأميركية معلنا عن الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

وفى الدقيقة 90، أحرز المهدى موهوب الهدف الرابع من ضربة جزاء أيضا لتنتهى المباراة برباعية مغربية ضمنت الوصول لنصف النهائى الأولمبياد للمرة الأولى فى تاريخه.