بهدف للمثلوثى من ضربة جزاء.. الزمالك يعود لانتصاراته بالفوز على الجونة

استعاد فريق نادى الزمالك نغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه فريق الجونة بهدف دون رد فى مباراة الأسبوع الـ32 من الدورى الممتاز.

وسجل المثلوثى الهدف الوحيد فى الدقيقة 16، من ركلة جزاء حصل عليها مصطفى شلبى بعدما مر من الجانب الأيسر بطريقته المعتاد ليتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء ويحصل على إثرها على فرصة ذهبية للتقدم في الدقيقة 13.

تخلى الجونة عن حذره الدفاعى بعد التأخر بهدف، وكاد يباغت مرمى محمود الشناوى الذى تصدى لكرة خطيرة من الملاجاشى آرنو.

وفى الدقيقة 26 نجح الجزيرى فى تسلم تمريرة رائعة من ناصر ماهر، ليراوغ الحارس صبحى سليمان، ويسدد فى الشباك مسجلاً الهدف الثانى، لكن بعد العودة لتقنية الفار أشار الحكم محمد سلامة لوجود مخالفة بحدود منطقة جزاء الزمالك ضد سيف جعفر فى بداية الهجمة، ليُلغى هدف الزمالك.

وهدد لاعبو الجونة مرمى الشناوى الصغير ببعض المحاولات لكن الحارس الذي اكتسب الجرأة من مشاركاتيه السابقتين تصدى لأكثر من فرصة.

فى المقابل كان الزمالك الأكثر وصولاً لمرمى صبحى سليمان، وفى الشوط الثاني دفع جوميز بمحمد السيد في خط الوسط على حساب سيف جعفر.

كما واصل الأبيض تهديد مرمى الجونة، وكانت أبرز المحاولات تسديدة من ناصر ماهر تصدى لها الحارس.

ودفع المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، بأوراق أخرى حيث شارك في الدقيقة 78 يوسف أوباما على حساب ناصر ماهر وناصر منسى بديلاً لسيف الدين الجزيرى.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة فى المركز الخامس مقابل 33 نقطة للجونة صاحب المركز الـ13.