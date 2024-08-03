عضو بالشيوخ: مهرجان العلمين جعل المدينة محط أنظار العالم ويساهم تنشيط السياحة

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أن مهرجان العلمين ونجاحه يؤكد أن مدينة العلمين مدينة سياحية عالمية وباتت محط أنظار العالم، مؤكداً أن المهرجان نجح في بما تضمنه من فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ونجح في يمثل إنطلاقة حقيقة لتنشيط ودعم السياحة.

وأكد الكحيلي أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد بمدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت ترحيبا وتجمعا من كافة المواطنين الزائرين السائحين للمدينة، والتي حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع الرئيسين يؤكد ما وصلت اليه مدينة العلمين وتحولها الي مدينة سياحية عالمية، وكذلك الأمن والاستقرار الذي تمتع به مصر وجعلها تجذب المستثمرين والسائحين من كافة أنحاء العالم.

وقال النائب إن النجاح الذي وصلت اليه مدينة العلمين يعكس حجم الجهود الذي بذلتها الدولة في عملية البناء والتنمية حتي تصبح المدينة محط أنظار العالم وقبلة سياحية هامة، مشيراً إلى أن مدينة العلمين أحد المشروعات القومية التي نجحت الدولة في تحويلها إلي مدينة سياحية عالمية.

وأوضح أن مهرجان العلمين ليس مجرج مهرجان ترفيهي يضم كافة الفعاليات بل يلعب أدوار بالغة الاهمية في إطار التنمية، وحرص د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي عقد مؤتمرات صحفية هناك وكذلك الاعلان عن بدء المرحلة الثانية من حملية 100 مليون صحة وهي المبادرة التي نجحت في القضاء علي فيروس سي من مصر بالتوازي مع اقامة مهرجان العلمين يؤكد علي أن مدينة العلمين أصبحت محط إهتمام وأنظار العالم.