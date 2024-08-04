وزير العمل: خطة لتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

أكد محمد جبران، وزير العمل على أن فلسفة الوزارة ،في هذا الشأن ،تقوم على أهمية تكثيف التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج ،مع “الوزارة”،ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها ،لتوفير فرص عمل آمنة ،ومستقرة للشباب المصري بالخارج ،وتكون وزارة العمل شريك أساسي في تفاصيل عقود العمل،من أجل حماية العامل ،وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لاصحاب الأعمال. الشركات الخارجية،وأوضح أن الوزارة مستعدة للمشاركة في أي مؤتمر أو فعالية للشركات الخارجية ،لتحقيق هذا الهدف…وتحدث الوزير عن فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل المصرى، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، وكذلك المعايير التي يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولي.

وشارك محمد جبران،وزير العمل،اليوم الأحد،فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»،المنعقد في القاهرة ،و الذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»

وقال، أن الوزارة تمتلك كل مقومات “التدريب من أجل التشغيل” ،في الداخل والخارج ،حيث لديها 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ،وتسعي خلال هذه الفترة، لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف ،لربط التدريب، باحتياجات سوق العمل،ومواجهة كافة تحدياته ،خاصة تلك الثورة التكنولوجية،والذكاء الاصطناعي ،وما فرضته من مهن مستقبلية ،موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع بلدان خارجية منها السعودية،لتوفير العمالة المدربة ،بشهادات قياس مهارة ،وفحص مهني ،بمعايير دولية.