قيادي بالمؤتمر: الحكومة تسعى لدعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية الصناعية

أشاد موسي عكيرش، أمين محافظة شمال سيناء بحزب المؤتمر، بجولات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التفقدية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية.، قائلًا: إن هذه الزيارات تأتي تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بدعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية الصناعية.

وأوضح أمين محافظة شمال سيناء بحزب المؤتمر، أنهذه الجولات تعكس رؤية الدولة نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، وأكد على أهمية الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة لتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين وتقديم الحوافز التي تشجع على إقامة المشروعات الصناعية الكبرى، مثمنًا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالصناعة المصرية لتكون رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

ولفت أمين محافظة شمال سيناء بحزب المؤتمر، إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات المتنوعة في مختلف القطاعات، وزيارة رئيس الوزراء لهذه المنطقة ومتابعته للمشروعات القائمة والمستقبلية تؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع، أن النجاح في جذب الاستثمارات وتعزيز الصناعة الوطنية ليس فقط مفتاحا للنمو الاقتصادي، بل هو أيضا وسيلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.