وزيرة التضامن تتفقد أعمال تشييد معرض تنمية الأسرة المصرية بالساحل الشمالي  

وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قبل قليل إلى منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، بالساحل الشمالي، حيث كان في استقبالها السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تشييد معرض تنمية الأسرة المصرية الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الأسر المنتجة وفناني المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية، كما ستكون هناك مشاركة لأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والهلال الأحمر المصري، وصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة، وكذلك أنشطة المجلس القومي للمرأة المختلفة ومشروع تنمية الأسرة المصرية.

ويهدف المعرض توفير المنتجات الحرفية والتراثية لرواد مهرجان العلمين الجديدة ويتيح فرصا تسويقية للأسر المنتجة وفناني الحرف التراثية.