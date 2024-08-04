د”عبلة الألفي” : توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للعاملين بالمصانع يعود بالنفع على العمال وأسرهم..

أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان علي أهمية رفع وعي الأسرة المصرية بالحقوق الإنجابية، ومعرفة آليات إدارة الأسرة، وتحسين خصائصها السكانية، والمباعدة بين الحمل والآخر بما يحفظ حقوقهم في التربية السليمة، مشيرة إلى أن الحفاظ علي حقوق الطفل في الرعاية خلال فترة الألف يوم الذهبية ( فترة الحمل + أول سنتين) يساهم في الحفاظ علي 85٪ من القدرات الذهنية الجسدية والنفسية للطفل… جاء ذلك خلال مشاركتها في خلال الحلقة نقاشية بعنوان “تعزيز الشراكات بين وزارة الصحة والسكان وغرف الصناعات باتحاد الصناعات المصرية من أجل تلبية احتياجات الصحة الإنجابية للعمال.

فيما أكد الحاضرون بالحلقة النقاشية على أهمية تضافر الجهود بين أصحاب المصانع ، ووزارة الصحة والسكان ، لتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعمال المصانع ، حيث أن الدراسات والبحوث ، أكدت أن توفير تلك الخدمات يعود بالنفع على العمال وأسرهم ، وكذلك على أصحاب الأعمال من خلال تقليل نسب الغياب والانقطاع عن العمل.

و استعرضت الحلقة النقاشية نتائج مشروع “صحتنا رأس مالنا” والذي تم تطبيقة في 10 مصانع بالمنطقة الاستثمارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من شهر فبراير 2023 حتي شهر مايو 2024، حيث استهدف المشروع رفع الوعي لدى العمال والعاملات ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عن طريق الرسائل الصحية ، بواسطة مثقفو الأقران، والملصقات التوعوية، والمشورة المقدمة من ممرضات المصانع.

وأوضحت نائب الوزير أن المشروع استهدف تدريب 300 عامل وعاملة ، للقيام بدور مثقفوا الأقران، وتم الاستفادة منهم في إرسال نصائح صحية للعمال من خلال تطبيق الواتساب ل 6400 عامل، و11600 عاملة، بالإضافة إلى توزيع عدد 14 ألف ملصق توعوي من خلال ممرضات المصانع ومثقفوا الأقران.

وأضافت، أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى للمشروع حوالي 2500 عامل وعاملة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، من خلال العيادات المتنقلة، حيث ارتفعت المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة من 36٪ إلي 69٪، مشيرا إلى أن تدريب وتأهيل ممرضة المصنع هو الاستثمار الأمثل كونها مصدر ثقة لتقديم المشورة للعمال بالمصانع.

وأكدت علي دعم الوزارة والمجلس القومي للسكان لتنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائصها السكانية، مشيرة إلى أن تقديم مشورة ماقبل الزواج، والطفولة المبكرة حتي سن 6 سنوات من عمر الطفل ، يعتبر علي رأس أولويات ملف التنمية البشرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.