اليوم ..انطلاق موسم الأوكازيون الصيفى بمشاركة 1000 محل

إنطلق ا موسم الأوكازيون الصيفى اليوم الإثنين 5 اغسطس وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون هذا العام ، ليصل إلى 1000 محل في اليوم الأول، والذي يستمر لمدة شهر.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا وزاريًا، يوم 21 يوليو الماضي، ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2024، ابتداء من 5 أغسطس المقبل، ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.وتضمن قرار وزير التموين، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

ونص القرار، على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به توضيح الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلعة خلال الشهر السابق على التصفية

وأشار وزير التموين، إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، واستفادة المواطنين من نسب التخفيضات المختلفة.

كما حذرت الوزارة من التلاعب في الأسعار أو الإعلان على عكس الحقيقة.