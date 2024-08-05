تغيير اضطرارى فى تشكيل منتخب “الفراعنة” الأوليمبى لمواجهة فرنسا

يخوض منتخب مصر الأوليمبى مواجهة قوية مساء اليوم “الاثنين”، أمام نظيره المنتخب الفرنسى فى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم، بدورة الألعاب الأوليمبية، والمقامة حاليا فى باريس.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة منتخب مصر، تغييرا اضطراريا بمشاركة محمد شحاتة فى مركز الظهير الأيمن، بدلا من أحمد عيد المصاب، فيما يعود كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسرى مع عودة أحمد نبيل كوكا إلى خط الوسط.

كما تأكدت جاهزية اللاعب أحمد سيد “زيزو”، بعد خروجه مصابا فى لقاء باراجواى فى دور الثمانية.

ويتوقع أن يدخل منتخب مصر فى مواجهة فرنسا بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: حمزة علاء – الدفاع: محمد شحاتة، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس – الوسط: محمد الننى، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر – وفى الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد “زيزو”، أسامة فيصل.