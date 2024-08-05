الزمالك يفوز على إنبى 4 – 2 فى “دورىNile”

حقق فريق نادى الزمالك الفوز على نظيره الفريق البترولى إنبى، بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الإثنين”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جاءت أهداف الزمالك بثنائية لناصر منسى فى الدقائق 7 و 14، وسجل يوسف أوباما ثنائية فى الدقائق 59، و64 على التوالى، ثم سجل أحمد أمين اوفا هدف إنبى فى الدقيقة 66، ثم أضاف محمد النحاس الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يشترك فريق نادى الزمالك مع فريق المصرى البورسعيدى فى المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 49 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

فيما يأتى الفريق البترولى إنبى فى المركز التاسع لجدول الدورى الممتاز “دورىNile”، برصيد 43 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 مواجهات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفاً.