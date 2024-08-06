«المارد الأحمر» يبدأ التحضير لمواجهة سموحة فى لقاء التتويج بـ«دورىNile»

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى التحضير لمباراته أمام سموحة «الخميس» المقبل، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدورى، بعد أغلق صفحة مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدورى، والتى انتهت بفوز الأحمر على ذئاب الجبل برباعية نظيفة، فى مشواره لحسم درع الدورى بشكل رسمى مساء «الخميس» المقبل، حيث يحتاج لنقطة وحيدة للتتويج بالدرع رقم 44.

ويعكف مارسيل كولر مع معاونيه على وضع برنامج التحضير لمباراة سموحة، والبرنامج البدنى والخططى الذى سيخضع له اللاعبون قبل مواجهة الفريق السكندرى، ومدة الراحة التى سيحصل عليها اللاعبون سواء بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة قبل بدأ التحضير لمواجهة سموحة.

وسيواجه فريق النادى الأهلى نظيره فريق سموحة فى تمام التاسعة مساء «الخميس» المقبل، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتاج الأهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدورى المصرى بشكل رسمى.