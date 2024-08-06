اتحاد الكرة يحسم مصير الكأس وشكل الدورى مع الأندية فى اجتماع اليوم

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا مع أندية الدورى الممتاز اليوم «الثلاثاء»، لمناقشة بعض الملفات العاجلة وعلى رأسها مصير بطولة كأس مصر هذا الموسم وشكل الدورى الجديد والذى من المقرر أن يكون استثنائيا.

وكان عدد كبير من الأندية، قد اعترض على المواعيد التى وضعها اتحاد الكرة لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، خاصة وأنها تمنع اللاعبين من الحصول على راحة بين الموسمين، ما يعرضهم للإجهاد والإصابات.

وفى المقابل يتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر للموسم الحالى، رافضاً فكرة إلغاء البطولة بداعٍ عدم وجود وقت كاف لإقامتها.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه من الصعب التفكير فى إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم، ولابد من استكمال البطولة ولم نتطرق أبدًا لإلغائها.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك محادثات مع الاتحاد الأفريقى، خلال الفترة الماضية لمد فترة القيد 48 ساعة إضافية بشكل استثنائى، حتى نتمكن من مساعدة جميع الأندية فى قيد لاعبيها، فى الموسم المقبل بعد انتهاء الدورى، ونسعى لحل أزمة القيد بسبب عدم انتظام مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ16 بمواجهة بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة، يوم 8 أغسطس الجارى، على ملعب استاد الدفاع الجوى بالقاهرة، ثم يحل الجونة ضيفا على الترسانة يوم 9 أغسطس الجارى، قبل أن يحتضن ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة البنك الأهلى أمام المصرى البورسعيدى، فى اليوم نفسه.

وتنطلق 3 مباريات يوم 20 أغسطس، تجمع بين الإسماعيلى وسموحة، والأهلى أمام فاركو، ثم مودرن سبورت أمام الفريق البترولى إنبى، على أن يختتم دور الـ16، يوم 21 أغسطس الجارى، بمواجهتى الزمالك أمام طلائع الجيش، وسيراميكا أمام زد إف سى.