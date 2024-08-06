وكيل يحيى عطية الله: الأهلى أوقف المفاوضات.. والزمالك يقترب من حسم الصفقة

كشف محسن المعادى، وكيل الظهير الأيسر المغربى يحيى عطية الله، لاعب نادى سوتشى الروسى، عن توقف مفاوضات الأهلى مع اللاعب ودخول الزمالك فى الصفقة.

وقال محسن المعادى فى تصريحات مُتلفزة: «مفاوضات الأهلى مع يحيى عطية الله توقفت والنادى لديه خيار آخر، ولكن هناك مفاوضات من جانب الزمالك الذى يهتم باللاعب بشكل كبير».

وأضاف محسن المعادى: «نادى سوتشى الروسى ترك للفرق المصرية خيارى الإعارة أو الشراء النهائى، والأرقام المبالغ فيها المنتشرة عبر وسائل الإعلام ليست حقيقية، ومطالب سوتشى لم تصل للملايين فى حالة الإعارة».

وعن سبب توقف مفاوضات الأهلي قال: “كان هناك وكلاء آخرين فى الصفقة، وربما هذا لم يعجبهم وبالتالى ذهبوا لخيار آخر».