محمد جبر إلى نصف نهائى المصارعة الرومانية بالأولمبياد

تأهل المصارع المصرى محمد جبر اليوم «الثلاثاء»، إلى نصف نهائى أولمبياد باريس فى المصارعة الرومانية بعد فوزه على البيلاروسى أبو بكر خاسلاخانو 4-1.

وكان جبر قد فاز قبل ذلك على الصربى ميهالى كاجايا 6-1 فى دور الستة عشر لوزن 97 كيلوجرام ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

كما تأهل المصارع المصري عبد اللطيف منيع اليوم «الثلاثاء» أيضًا، للمنافسة على الميدالية البرونزية فى مسابقات المصارعة الرومانية.

ويأمل العرب فى تكرار إنجاز البطل المصرى كرم جابر، والذى حقق ميدالية ذهبية فى دورة أثينا 2004 وفضية فى أولمبياد لندن 2012 فى المصارعة الرومانية.