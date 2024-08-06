بعد جلستها مع اتحاد الكرة.. الأندية توافق على استكمال كأس مصر

أعلنت الأندية عن موافقتها على استكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالى، وذلك عقب جلسة عقدها اتحاد الكرة المصرى عصر اليوم «الثلاثاء» مع مسئولى الأندية.

وكانت الأندية قد أبدت في الفترة الماضية تحفظات على استكمال المسابقة بسبب ضيق الوقت وتلاحم المباريات، إلا أن الجلسة التى استمرت لساعات طويلة أسفرت عن التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

وتم الاتفاق على تعديل جدول مباريات كأس مصر لتجنب التعارض مع المباريات الأخرى، مع مراعاة التزامات الأندية الأفريقية.

وأكد اتحاد الكرة على ضرورة إراحة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مع وضع خطط تدريبية مناسبة للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وكانت قد ترددت أنباء عن رفض ناديى الأهلي والزمالك، خوض بطولة كأس مصر عقب الانتهاء من بطولة الدورى المصرى مباشرة، بسبب الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ16 بمواجهة بيراميدز ضد أبوقير للأسمدة، يوم 8 أغسطس الجارى، على ملعب استاد الدفاع الجوى بالقاهرة، ثم يحل فريق الجونة ضيفا على نظيره فريق الترسانة يوم 9 أغسطس الجارى، قبل أن يحتضن ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة البنك الأهلى أمام المصرى البورسعيدى، فى اليوم نفسه.

وستنطلق 3 مباريات يوم 20 أغسطس، تجمع بين الإسماعيلى وسموحة، والأهلى أمام فاركو، ثم مودرن سبورت أمام الفريق البترولى إنبى، على أن يختتم دور الـ16، يوم 21 أغسطس الجارى، بمواجهتى الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا أمام زد إف سى.