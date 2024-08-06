  “كامل الوزير ” يعلن عبور اول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ميناء الدخيلة الي ميناء شرق بورسعيد

تزامنا مع الاحتفال بمرور 9 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة وفي اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت و قيام وزارة النقل بتنفيذ وانشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وفي ضوء تفعيل منظومة نقل البضائع من ميناء شرق بورسعيد الى كافة انحاء الجمهورية عبر خطوط شبكة السكك الحديدية

أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عبور اول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من عدد 25 حاوية( 40 قدم) من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة الى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكم 8 (محطة لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات) بوصلة بالوظة / شرق بورسعيد والمتفرعة من خط الفردان / بئر العبد والذي تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل مساره بطول 100 كم وتجديد واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة اولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد

واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إعادة تشغيل هذا الخط حاليا للبضائع وخلال الفترة القادمة للركاب يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء الحبيبة لافتا الي ان الممر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء و ان هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات بالاضافة الى ان إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، و سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز

جدير بالذكر انه قد تم الانتهاء أيضا ضمن مشروع خط الفردان بئر العبد الانتهاء من تطوير وازدواج كوبري الفردان المعدنى القديم بطول 640 متر، و إنشاء كوبري معدني جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة بطول مماثل ويتكون كل كوبري من عدد 2 باكية وكل باكية 320 متر وبيربط بين الكوبريين خط سكك حديدية مزدوج فى الجزيرة الفاصلة بين قناة السويس القديمة والجديدة

كما تجدر الاشارة الى ان التعاون مع تحالف ” الغرابلي – ثري ايه انترناشونال ” الذي يقوم باداره وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديديه يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل، وكذا في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وكذا في ضوء اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة .