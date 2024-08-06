وزير الرى يتابع حالة المنشآت ومدى فاعليتها للحد من مخاطر السيول

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور اسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص متابعة أجهزة الوزارة لحالة منشآت الحماية من السيول بمحافظة البحر الأحمر ( مرسي علم والشلاتين وحلايب ) بعد العاصفة المطرية خلال اليومين الماضيين .

وأشار التقرير لمرور مسئولي قطاع المياه الجوفية على منشآت الحماية من أخطار السيول والمقامة أو الجارى تنفيذها فى نطاق الأودية التى تعرضت للعاصفة المطرية ، وذلك للاطمئنان على حالة المنشآت ومدى فاعليتها للحد من مخاطر السيول .

وتضمنت خطة المرور بحيرات وحواجز وادى حوضين بالشلاتين والتى تم إنشائها لحصاد مياه السيول وحماية مدينة الشلاتين حيث قامت البحيرة ب ١ والحاجز رقم ١ بحجز ما يزيد عن ٦ مليون م٣ من المياه ، مما أسهم فى حماية مدينة الشلاتين من خطر العاصفة المطرية الشديدة التى تعرضت لها وديان جنوب البحر الأحمر .

كما تم حجز ما يزيد عن ١٠٠ الف م٣ من المياه بالبحيرة ب ١٢ والجارى إنشائها بوادى أم خريقة ضمن المرحلة الاولى من حماية مدينة مرسي علم .

وأشار التقرير الى ان جميع منشآت الحماية بشلاتين ومرسى علم بحالة حسنة وجاهزة لاستقبال مياه السيول .

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بإنشاء ١٦٣١ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٣٩١ مليون متر مكعب بمختلف المحافظات المعرضة للسيول ، حيث تسهم المنشآت فى حماية المواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول بالإضافة لحصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية وشحن الخزانات الجوفية بالمنطقة .